Sergio Oliveira, Roma e Porto ai dettagli: si chiude la prossima settimana, le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Si stanno limando gli ultimi dettagli per il trasferimento in giallorosso di Sergio Oliveira. Lo conferma Gianluca Di Marzio di Sky Sport in questi minuti.

Roma e Porto hanno raggiunto un accordo di massima sulla base di un prestito con diritto di riscatto e nei prossimi giorni si troverà l’intesa anche sulle cifre definitive dell’affare.

La fumata bianca non è prevista nel weekend, con Pinto che è stato impegnato nell’affare Maitland-Niles, oggi ufficializzato dalla Roma.

Da lunedì prossimo 10 gennaio ogni giorno potrebbe essere quello buono per la definitiva fumata bianca. Presto dunque dovrebbe arrivare il via libera finale: Sergio Oliveira sempre più vicino alla Roma.

Fonte: Gianlucadimarzio.com