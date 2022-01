Serie A, la Lega ha deciso: 22ª e 23ª giornata con 5.000 spettatori. Ma dopo la sosta si torna alla massima capienza consentita

AS ROMA NEWS – Non si torna alle partite a porte chiuse, ma poco ci manca. L’assemblea di Lega della Serie A ha appena stabilito che le giornate di campionato del 16 e del 23 gennaio si disputeranno con solo 5mila spettatori all’interno degli impianti.

+++Assemblea Lega Serie A: le giornate del 16 e del 23 gennaio avranno solo 5.000 spettatori. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) January 8, 2022

La decisione arriva dopo la telefonata tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e Gravina, nel corso della quale il premier ha chiesto di prendere provvedimenti drastici per contrastare la nuova ondata di contagi.

Dunque sono state “salvate“, anche per questione di tempo, le partite in programma domani tra cui i big match tra Roma e Juventus e Inter e Lazio, che si disputeranno con la ridefinita capienza al 50%, così come la Supercoppa italiana tra Inter e Juve in programma mercoledì a San Siro.

L’autolimitazione durerà fino alla prossima sosta per gli impegni delle nazionali e si dovrebbe tornare dunque alla massima capienza consentita a partire dal 6 febbraio.

Fonte: Gazzetta.it