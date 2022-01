Maitland-Niles subito in gruppo nell’allenamento di rifinitura prima di Roma-Juve (VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – Primo allenamento in gruppo per Maitland-Niles, centrocampista esterno inglese arrivato in prestito secco dall’Arsenal.

Il calciatore ha svolto la seduta di rifinitura sotto gli occhi di Mourinho che pensa di schierarlo titolare già domani contro la Juventus.

La Roma ha pubblicato un video che immortala il calciatore alla sua prima sgambata insieme ai suoi nuovi compagni nella quale non ha lesinato sorrisi e buon umore.