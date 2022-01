ROMA-JUVENTUS: le probabili formazioni, il meteo del match e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Mourinho perde Karsdorp e Mancini per squalifica (oltre, forse, a un possibile nuovo giocatore positivo al Covid di cui non si conosce il nome) ma trova un Maitland-Niles in più per la partita di domenica pomeriggio contro la Juventus.

L’inglese ha svolto un solo allenamento, quello di rifinitura, con la sua nuova maglia ma lo Special One è già pronto a mandarlo in campo dal primo minuto: l’alternativa è El Shaarawy schierato a destra.

In difesa Kumbulla sostituirà Mancini, in mezzo al campo torna Cristante dal primo minuto, mentre Mkhitaryan e Pellegrini stavolta dovrebbero essere alternativi con l’armeno destinato a partire dalla panchina. In attacco, nonostante il recupero di Borja Mayoral tornato negativo, sarà confermata la coppia Zaniolo-Abraham.

Nella Juventus recupera Chiellini che ha superato il Covid, ma il difensore dovrebbe andare in panchina, con Rugani al fianco di De Ligt al centro del reparto arretrato. A centrocampo Mckennie dovrebbe giocare insieme a Bentancur e Locatelli, mentre in attacco è doppio ballottaggio tra Dybala e Bernardeschi e tra Morata e Kean, con Chiesa che dovrebbe invece partire dall’inizio.

IL METEO DEL MATCH – Domani a Roma è previsto cielo molto nuvoloso con probabili precipitazioni che dovrebbero essere comunque di modesta entità. Temperatura intorno agli 8 gradi.

DOVE VEDERLA IN TV – La partita Roma-Juventus di domenica 9 gennaio 2022 sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

LE PROBABILI FORMAZIONI – Queste le probabili formazioni di Roma-Juventus, gara che comincerà alle ore 18:00 allo stadio Olimpico:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Kumbulla, Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Pellegrini, Vina, Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Boer, Mastrantonio, Ndiaye, Calafiori, Villar, Mkhitaryan, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Zalewski, Felix.

JUVE (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio Bentancur, Locatelli, Mckennie, Dybala, Kean, Chiesa. All: Allegri.

A disp.: Perin, Senko, Chiellini, De Winter, Alex Sandro, L. Pellegrini, Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi, Morata, Kaio Jorge.

Giallorossi.net – A. Fiorini