Zaniolo indisponibile: salterà Roma-Juventus

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho perde Nicolò Zaniolo per la partita di questa sera. Lo scrivono alcuni quotidiani oggi in edicola.

Sia Il Tempo (A. Austini) che La Repubblica (A. Di Carlo) parlano del trequartista giallorosso come “indisponibile” per la partita contro la Juventus. Il calciatore ieri non ha svolto la rifinitura.

Il problema del calciatore non viene specificato. Salvo sorprese, Zaniolo non sarà della partita. Al suo posto è pronto Shomurodov, a meno che Mou non decida di avanzare Mkhitaryan al fianco di Abraham.

Fonti: Il Tempo / La Repubblica