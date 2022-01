Villar ai saluti: torna in Spagna. Sondaggio del Valencia per Diawara. In arrivo Sergio Oliveira

AS ROMA NEWS – Gonzalo Villar prepara le valigie, destinazione Spagna. Il centrocampista giallorosso non ha convinto Mourinho e per lui si aprono le porte di Trigoria.

Il calciatore, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), tornerà in patria: lo aspetta il Celta Vigo. Il trasferimento, salvo sorprese, dovrebbe avvenire con la formula del prestito.

Una soluzione gradita un po’ a tutti: il calciatore avrà spazio e tornerà a giocare con continuità, cosa che non faceva più a Roma. In estate poi i giallorossi e lo stesso Villar decideranno cosa fare.

Ai saluti anche Calafiori, destinazione Cagliari, e Reynolds, che giocherà nell’Anderlecht, entrambi a titolo temporaneo. Timide novità per Diawara: l’ex giocatore del Napoli piace al Valencia, ma per ora gli spagnoli si sono limitati a un sondaggio.

In entrata invece è sempre più vicino l’acquisto in prestito con diritto di riscatto di Sergio Oliveira: Roma e Porto hanno raggiunto l’accordo, nelle prossime ore sistemeranno i dettagli. Affare che sembra ormai destinato a concludersi positivamente, la prossima settimana è quella giusta per chiudere.

Fonte: Il Tempo