Sergio Oliveira scaccia i fantasmi di una Roma ancora piccola

AS ROMA NEWS – Dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, la Roma fa quello che era indispensabile fare: tornare a vincere e portarsi a casa tre punti benedetti, puro ossigeno per una squadra che anche ieri ha mostrato evidenti limiti tecnici e psicologici.

La Roma a tratti è stata troppo brutta per essere vera. La partita di ieri è stata la summa di come non si devono giocare le occasioni in superiorità numerica. Zaniolo e compagni hanno sprecato una quantità incredibile di potenziali palle gol, sbagliando continuamente l’ultimo passaggio.

E così a decidere una partita dominata ci deve pensare l’ultimo arrivato: la rete della vittoria se la costruisce e la concretizza Sergio Oliveira, che non ha paura di prendersi la palla dalle mani di Veretout e metterla sul dischetto. Il portoghese ha la personalità per realizzare con freddezza un rigore per niente banale e che sarà decisivo per la vittoria della Roma.

Tanto quanto la parata salva risultato che è costretto a compiere Rui Patricio nel finale di partita. Dopo aver sciupato l’inverosimile, alla Roma comincia a venire il braccetto e il Cagliari prova a beffarla alla prima vera occasione della partita: Joao Pedro sfugge alla marcatura di Mancini e batte in porta a due passi dal portiere giallorosso. Rui Patricio però compie una parata di puro istinto e reattività mandando la palla a sbattere sulla traversa.

Per la Roma sarebbe stata la mazzata finale. E invece, dopo aver corso quel rischio, la squadra torna lucida e conduce la gara in porto senza altri pericoli. Mourinho esulta, scaricando la tensione di una gara che “sarebbe dovuta finire 5 a 0”, e che invece ha tenuto addosso al tecnico una pressione fino al fischio finale di un disastroso Maggioni.

Vittoria pesante per una Roma ancora piccola. La strada resta in salita, la speranza è che questi tre punti possano aver sbloccato una squadra apparsa frastornata da quei famosi sette minuti contro la Juventus, ma che deve tirare fuori il carattere e le sue migliori qualità per provare a sfruttare il calendario favorevole delle prossime giornate.

Giallorossi.net – A. Fiorini