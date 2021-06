Sergio Ramos-Roma, non è ancora finita: Mou in pressing per convincerlo

AS ROMA NEWS – Non si sono ancora del tutto spente le voci sul futuro di Sergio Ramos, difensore di 35 anni che ha lasciato il Real Madrid in scadenza di contratto.

Il fortissimo centrale spagnolo sembrava a un passo dal PSG, ma le firme sui contratti non sono ancora arrivate. E così, stando a quanto riferisce questa mattina Tele Radio Stereo, la Roma, o meglio Josè Mourinho, stanno provando ancora a convincerlo.

Lo Special One vorrebbe davvero che Ramos lo seguisse nella sua nuova avventura nella Capitale: chi meglio di lui potrebbe insegnare a questa squadra, a corto di trofei da anni, come si fa a vincere?

Mourinho, rivela l’emittente radiofonica, è ancora in pressing sul calciatore e fino a quando Sergio Ramos non firmerà con il Paris Saint Germain, tenterà di convincerlo a trasferirsi con lui in giallorosso. Compito di certo non facile, anche considerata la potenza della squadra rivale. Mou però sembra intenzionato a provarci fino alla fine.

