“ON AIR!” – PALIZZI: “Ramos non ha ancora firmato per il PSG, Mou ci sta provando”, CIARDI: “Per questa piazza Rui Patricio è già diventato Goicoechea”, ROSSI: “Colpito da Kalajdzic”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Kalajdzic? Gli ho visto fare cose interessanti. Non sto gridando al miracolo, ma quando un pennellone di due metri fa quel gol, in tuffo sul palo stretto, vuol dire che è uno che ha fiuto del gol, che è reattivo, che non ha paura di buttarsi, che è un pischello che ha fame. Sono tutte cose che a me piacciono. Certo, se uno guarda solo l’Europeo, allora Schick sembra l’attaccante più forte del mondo. Anche quello che fa ieri è un gran gol. La tira lì perché vuole metterla lì. Lui i colpi ce li ha, ma ha un problema caratteriale: se sta in fiducia fa cose importanti, ma se non è in fiducia abbassa le orecchie e non si fa più vedere…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se Mourinho vuole Rui Patricio e Xhaka, allora dobbiamo pensare che questi sono forti e noi ci capiamo poco. Sulla Nazionale, che io chiamo Lazionale visto che ci sono Mancini, Acerbi e Immobile, leggo cose incredibili, che siamo una grande squadra perchè abbiamo battuto l’Austria…che vi devo dire, saremo noi che ci capiamo poco… Noi forse non abbiamo attaccato abbastanza Fonseca, che è stato una disgrazia per la Roma. E forse non abbiamo pensato che era più di una disgrazia. Se Mou non fa una campagna acquisti di quelle fantascientifiche, significa che pensa che Fonseca era talmente una sega che lui con questa squadra può competere. Comunque se vai a guardare Rui Patricio è meglio dei portieri che abbiamo, e Xhaka è meglio di quelli che abbiamo a centrocampo. Poi magari Mourinho fa diventare Villar e Veretout dei super-fenomeni, che vi devo dire…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Per me Xhaka è un bel giocatore, sta sempre al posto giusto al momento giusto, ed è pure tecnico. Se compri pure Sanches fai un centrocampo di grande livello…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Il tiro di Hazard era centrale, l’errore di Rui Patricio è evidente. Spinazzola? Fortunatamente è arrivato a giocare l’Europeo in un grande momento di forma… Non mi sembra che Sergio Ramos abbia firmato per il PSG. Io continuo a pensare che fino a quando non firma per un’altra squadra, Mourinho lo chiama sistematicamente per capirne la fattibilità. Posso metterci la mano sul fuoco, fino a quando Sergio Ramos non firma, Mourinho ci proverà fino alla fine…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Come rendimento Spinazzola è il miglior terzino dell’Europeo insieme a Gosens. Ma che c’era bisogno dell’Europeo per sapere come gioca Spinazzola?… Sergio Ramos? Mourinho fa quello che fanno i grandi allenatori. Ma tra il volere e la possibilità ci passa un mare di mezzo. E’ nella natura che un allenatore possa andare su certi calciatori, però poi la piazza deve reagire stando alla natura delle cose. Non è che se Mourinho prova a convincere Ramos, poi va dalla Roma e la Roma gli dice che non se lo può permettere, poi la piazza deve mettersi di traverso. Questa è la piazza che ha già bocciato Xhaka, e che da ieri sera ha bollato Rui Patricio come fosse Goicoechea… Noi fino a due mesi fa potevamo parlare di Izzo, ora il fatto che si parli di Ramos è già qualcosa di diverso…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “L’arrivo di Mourinho nella Capitale? La Roma ha l’interesse a farlo vedere e a non nasconderlo, di questo sono certo. Darà una grande scossa all’ambiente. Sabitzer è un grande giocatore, è forse ancora accessibile, e se fossi nella Roma userei tutte le armi per prenderlo, come ad esempio Kluivert. Se avete mezza idea, fatelo, perchè è un gran bel giocatore…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Renato Sanches ormai non lo prendi più dopo questo Europeo, questo mi sembra chiaro. Giocatore ormai completamente precluso…”

Marco Juric (Rete Sport): “Cedendo Pau Lopez e Under in prestito ora non ti garantirebbero soldi, ma magari a gennaio te li riscattano portandoti in dote 27-28 milioni di euro. Queste due cessioni sembrano imminenti, così come l’arrivo in giallorosso di Rui Patricio. Ormai è certo il suo arrivo alla Roma. E’ vero, non stiamo prendendo un campione assoluto, ma è una richiesta specifica di Mourinho, è un suo uomo di fiducia così come Xhaka, e la Roma lo accontenterà. Dobbiamo dare fiducia a Mou, e allora io me lo prendo. Poi sì, il tiro di Hazard ieri si doveva parare, ma il tiro di Pogba non si poteva parare, e lui l’ha fatto. Andare a giudicare un portiere su una singola azione mi sembra ingeneroso. Gli Alisson non ce li possiamo permettere. Per me Rui Patricio resta una scelta ottima…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non mi chiedete giudizi su Rui Patricio visto ieri, perché sennò m’intristisco subito. Secondo me però è un portiere affidabilissimo…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Lo stadio Flaminio per la Lazio? La Roma lo aveva individuato subito, ha fatto delle verifiche e sono scappati via…Ora non so se la Lazio ha vie diverse, ma secondo me stiamo parlando del nulla. Quello è uno stadio che va abbattuto e ricostruito, non può mica essere riammodernato…”

Furio Focolari (Radio Radio)“Se la Roma si prendesse il Flaminio sarebbe un affronto per la Lazio, quello stadio è nel cuore dei tifosi laziali…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Vlahovic? Si parlava della Roma e del Milan, ma l’unica società italiana che può avvicinarsi all’attaccante della Fiorentina è la Juventus. Ma la mia sensazione è che il giocatore resterà a Firenze un altro anno, non penso che Commisso voglia venderlo ora… Rui Patricio? Ieri era fermo. Under e Pau Lopez stanno andando al Masiglia…”

Redazione Giallorossi.net