Calciomercato Roma, quasi fatta per Pau Lopez al Marsiglia: mercoledì l’incontro decisivo

AS ROMA NOTIZIE – Pau Lopez al Marsiglia, la trattativa è in dirittura d’arrivo ma non è ancora del tutto conclusa.

“Accordo quasi fatto”, scrive in questi minuti il giornalista Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport. Il portiere spagnolo si trasferirà in Francia in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

Pau Lopez sembra deciso ad accettare l’offerta del Marsiglia. Mercoledì è fissato un incontro decisivo per chiudere definitivamente l’affare. La Roma sta per cambiare in porta, Rui Patricio si avvicina.

