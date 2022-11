Serie A, anticipi e posticipi fino alla 29a giornata: ecco quando giocherà la Roma

AS ROMA NOTIZIE – La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari delle partite fino alla 29a giornata di Serie A.

Tra tutti gli appuntamenti fissati, spiccano due big match per la Roma: la partita contro la Juventus si giocherà domenica 5 marzo alle ore 20:45, mentre il Derby della Capitale contro la Lazio è in programma per domenica 19 marzo alle ore 18.

Ecco le date e gli orari dalla 22a alla 29a giornata:

22A GIORNATA

Lecce-Roma: 11 febbraio 2023 alle ore 18 (DAZN)

23A GIORNATA

Roma-Hellas Verona: 19 febbraio 2023 alle ore 20:45 (DAZN)

24A GIORNATA

Cremonese-Roma: 28 febbraio 2023 alle ore 18:30 (DAZN)

25A GIORNATA

Roma-Juventus: 5 marzo 2023 alle ore 20:45 (DAZN)

26A GIORNATA

Roma-Sassuolo: 12 marzo 2023 alle ore 18 (DAZN)

27A GIORNATA

Lazio-Roma: 19 marzo 2023 alle ore 18 (DAZN)

28A GIORNATA

Roma-Sampdoria: 2 aprile 2023 alle ore 18 (I Licenziatari saranno resi noti il 21 marzo 2023)

29A GIORNATA

Torino-Roma: 8 aprile 2023 alle ore 18:30 (DAZN)