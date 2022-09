Serie A: il Milan passa a Marassi in dieci grazie a un rigore di Giroud. Brozovic fa esultare l’Inter, Toro battuto nel finale

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Vince negli ultimi minuti anche l’Inter, che a San Siro supera il Torino di misura grazie a un gol di Brozovic.

Primo tempo piuttosto equilibrato e senza tante emozioni, meglio la ripresa con l’Inter che spinge senza creare grosse occasioni, e il Toro che in ripartenza impegna severamente Handanovic.

Ma nel finale arriva il tocco ravvicinato di Brozovic che con un piatto destro al volo trasforma in oro un cross dalla sinistra di Barella.

L’Inter vince e scavalca i granata, salendo a quota 12 punti. Il Torino invece resta fermo a 10 punti.

Vince anche il Milan, che batte in dieci la Sampdoria a Marassi: vantaggio degli ospiti con Messias, che poi restano in dieci per la doppia ammonizione di Leao.

I doriani pareggiano con Djuricic, ma nonostante l’inferiorità numerica i rossoneri trovano il gol vittoria su rigore (decisivo l’intervento del VAR) realizzato da Giroud.

