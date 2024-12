Serie A Femminile, NAPOLI-ROMA 1-2: Giugliano e Minami firmano la rimonta nel finale

AS ROMA NOTIZIE – La Roma Femminile vince sul filo di lana 1-2 contro il Napoli e dimentica il pesante ko per 6-1 subito in Champions League contro il Wolfsburg. Le partenopee erano passate in vantaggio al 17′ con Moretti e avevano messo in grande difficoltà le giallorosse, ma l’espulsione di Muth al 70′ ha cambiato l’inerzia del match.

Le capitoline hanno iniziato ad assediare le padrone di casa e hanno compiuto la rimonta grazie alle reti di Giugliano all’87’ e di Minami nel secondo minuto di recupero. Con questo successo le ragazze di Spugna salgono momentaneamente al secondo posto in classifica a 28 punti (-4 dalla Juventus prima, che però ha una partita in meno) mentre il Napoli resta penultimo a quota 6.

