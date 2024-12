Como, Fabregas: “Roma più forte di noi ma vogliamo vincere. Ranieri ha portato mentalità”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma, valida per la sedicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18. Ecco le sue dichiarazioni: “Noi vogliamo sempre vincere ma sappiamo bene che la Roma è una squadra molto forte, più forte di noi anche sotto il profilo delle individualità e questo sarà uno stimolo in più per noi per fare bene e lottare con tutte le nostre energie. Dovremo essere compatti e porre molta attenzione alla fase difensiva, dobbiamo essere sereni nel possesso e nel controllo palla senza farci prendere da nervosismo e giocare con la nostra consueta mentalità. Sarà anche importante sfruttare tutti gli spazi del campo e utilizzare bene gli esterni per cercare e trovare il momento giusto per entrare dentro e arrivare pericolosi in area. Tutto questo serve per fare la differenza, però è certo che il punto importante è la fase difensiva. Domani sarà importante lavorare tutti per arrivare alla vittoria consapevoli che loro, grazie anche alla mentalità che ha portato mister Ranieri, si sono strutturati molto bene e sono più organizzati, si difendono bene e hanno migliorato la fase di gioco con la palla”.

Ci potranno essere variazioni rispetto al consueto modulo a una punta?

“Ho deciso il modulo ma non ancora chi giocherà perché abbiamo un problema sulla fascia sinistra in quanto praticamente non c’è nessuno, oltre a Moreno anche Sala non è disponibile. Abbiamo ancora un allenamento per mettere a fuoco alcune cose prima di decidere tra Iovine e Barba”.

Sugli altri interpreti ha già deciso?

“In porta molto probabile la conferma di Pepe Reina mentre a centrocampo c’è da scegliere tra Da Cunha, Mazzitelli e Engelhardt ma è importante anche sapere che Sergi Roberto sarà della partita”.

Come sta Sergi Roberto dopo un mese e mezzo ai box?

“Sergi rientra ma non dall’inizio, lo staff medico pensa che potrà giocare 20/25 minuti mentre contro l’Inter magari potrà dare 60 minuti e dopo piano piano sarà pronto per entrare e fare una partita completa”.