Serie A Femminile, SASSUOLO-ROMA 0-1: Bartoli regala la vittoria al 92esimo, vetta a un passo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma Femminile sbanca lo Stadio Ricci e batte all’ultimo respiro il Sassuolo per 0-1.

Le giallorosse hanno dominato in lungo e in largo il match, ma hanno potuto gioire solo all’ultimo, in pieno recupero.

E’ il minuto 92 quando Bartoli insacca dopo alcuni rimpalli in area, infrangendo la porta del Sassuolo che sembrava stregata.

Tre punti pesantissimi per la la Roma che conquista la quinta vittoria consecutiva tra coppa e campionato, portandosi a -1 dalla vetta, attualmente occupata dall’Inter con 16 punti.