SERIE A, il Bologna frena sul campo dell’Udinese (0-0): Roma a -1 dai rossoblù

Stop per il Bologna di Italiano, che nel posticipo di oggi alle 18:30 impatta sullo zero a zero al Bluenergy Stadium contro l’Udinese. Un pareggio a reti bianche dopo una partita equilibrata: una traversa per parte nel corso dei novanta minuti.

Questo risultato è positivo per la Roma, che in classifica si trova ora a un punto di distanza dalla squadra rossoblù. La Juve resta quarta, a due punti sui giallorossi. La corsa per l’Europa è più aperta che mai.