Serie A, il Bologna stende l’Inter (1-0): la Roma martedì può raggiungere i nerazzurri al secondo posto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Bologna batte l’Inter per uno a zero nel match delle 12:30 di questa domenica di campionato.

Primo tempo movimentato dal gol annullato a Barrow, dalla traversa di Soriano e dall’occasione di Lautaro nel finale di frazione.

Nella ripresa però passano i padroni di casa: errore di D’Ambrosio, Schouten imbuca per Orsolini che batte Onana con il mancino.

Inutili gli assalti finali dei nerazzurri: gli emiliani portano a casa una vittoria di prestigio, l’Inter invece resta ferma a quota 47 punti e potrebbe essere raggiunta al secondo posto dalla Roma in caso di vittoria dei giallorossi sulla Cremonese martedì prossimo.

Giallorossi.net – F. Turacciolo