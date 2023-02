La Roma U14 vince il derby, festa con la prima squadra e Mourinho (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nella 16ª giornata del Girone 6 della fase regionale del Torneo Under 14 Pro la Roma ha affrontato la Lazio a Trigoria.

I giallorossi hanno vinto 2-1 grazie alle reti di Galieti e Zekay. Ad assistere al match anche degli spettatori di eccezione come Gianluca Mancini, Nemanja Matic ed altri componenti della prima squadra.

Negli ultimi minuti presente anche Josè Mourinho. Dopo la vittoria, si sono ritrovati tutti insieme nella palestra di Trigoria per festeggiare. Questo il video pubblicato dalla Roma sui propri canali social.

🐺 Oggi la nostra Under 14 ha vinto il derby per 2-1 e José Mourinho ha invitato i ragazzi a festeggiare in palestra! 💛❤️ #ASRoma pic.twitter.com/8MFIQG97sh

— AS Roma (@OfficialASRoma) February 26, 2023