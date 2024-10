SERIE A, Pedro regala i tre punti alla Lazio (2-1 all’Empoli). Pareggio di rigore tra Juventus e Cagliari (1-1)

ALTRE NOTIZIE – Comincia con un pareggio questa domenica di campionato, con la Juventus che in casa non va oltre l’1 a 1 con il Cagliari.

Padroni di casa in vantaggio dopo un quarto d’ora grazie a un calcio di rigore realizzato da Dusan Vlahovic per fallo di mano commesso da Luperto e segnalato dal VAR.

Nella ripresa però accade la stessa cosa, ma stavolta a favore dei sardi: Marinelli, richiamato al monitor, considera falloso un intervento di Douglas Luiz in area bianconera e assegna il penalty al Cagliari. Dal dischetto Marin non sbaglia.

Nel finale la Juve resta in dieci per l’espulsione (doppio giallo) di Conceicao, e nel recupero Obert coglie il palo, sfiorando il clamoroso sorpasso per gli isolani. I bianconeri salgono a 13 punti in classifica, un punto dietro l’Inter che ieri ha battuto a fatica (3-2) il Torino.

Nei match delle 15 vittoria della Lazio sull’Empoli per 2 a 1: vantaggio dei toscani al 9′ con Esposito, poi nel recupero del primo tempo pareggio dei biancocelesti con Zaccagni.

Nella ripresa Castellanos sbaglia un rigore ma nel finale ci pensa Pedro a inventare la rete che vale i 3 punti alla squadra di Baroni. Pareggio senza reti invece nel derby emiliano tra Bologna e Parma.

Giallorossi.net – T. De Cortis

