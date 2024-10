Riecco Zalewski: Juric ci conta, ma il futuro resta incerto tra rinnovo e cessione

NOTIZIE AS ROMA – E’ durato poco più di un mese il “castigo” di Nicola Zalewski, tornato a essere convocato da Ivan Juric dopo che la Roma aveva deciso di usare il pugno duro con lui.

Il polacco era “colpevole” di non aver accettato la cessione la Galatasaray dopo aver rifiutato anche di rinnovare il suo contratto (in scadenza il prossimo giugno) con la Roma. Da lì la decisione di metterlo fuori rosa. Poi però la frattura, complice anche l’addio di Lina Souloukou, si è ricomposta.

La Roma e l’agente di Zalewski sono tornati a dialogare anche di un possibile rinnovo. Chi si aspettava però che fosse già arrivata la firma sul nuovo contratto si sbagliava di grosso: le parti sono più vicine, ma non c’è ancora un accordo sull’ingaggio.

Il club ha però apprezzato il comportamento professionale di Zalewski di queste settimane, e ha deciso di dare il via libera alla sua convocazione. Nei prossimi giorni si capirà se sarà possibile arrivare a un accordo per il rinnovo dell’esterno, altrimenti è molto probabile una partenza il prossimo gennaio. La Roma in ogni caso vorrebbe che venisse scongiurato il rischio di perdere Zalewski a parametro zero.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero

