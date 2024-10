Come una finale

AS ROMA NEWS – Vincere a Monza a tutti i costi per evitare una nuova crisi dagli esiti imprevedibili. E’ questo quello che deve fare la Roma oggi pomeriggio allo U-Power Stadium contro una squadra che sta facendo peggio dei giallorossi (nessuna vittoria fino a ora per i brianzoli, ultimi in campionato).

Ivan Juric, che anche ieri ha difeso a spada tratta la prova della squadra in Svezia cercando di mostrare il bicchiere mezzo pieno (“Vedo una Roma in grande crescita con dei margini di miglioramento enormi“), sa bene che nel calcio contano solo i fatti. O, per essere più precisi, i risultati.

La squadra aggressiva ammirata alla prima contro l’Udinese è evaporata molto presto e le ultime prestazioni hanno acceso un campanello d’allarme. La domanda che aleggia sopra la Roma è una sola: i calciatori stanno ancora pensando all’esonero di De Rossi o sono davvero convinti e concentrati sul nuovo corso di Juric?

Una prima e forse decisiva risposta ce l’avremo oggi sul campo del Monza. La Roma non vince una partita in trasferta dallo scorso 25 aprile: da allora ha raccolto la miseria di 4 punti nelle gare lontano dall’Olimpico. Juric in questo c’entra poco, ma si sa, nel calcio a pagare i conti è sempre il tecnico di turno. Che oggi spera di avere certe risposte dai suoi giocatori. “E’ una piccola finale per me”, ha dichiarato ieri il tecnico croato, consapevole dell’importanza di questa gara. L’ennesimo bivio di una stagione pronta a regalare nuovi colpi di scena.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

