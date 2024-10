Dybala alza di nuovo bandiera bianca: Soulè o Baldanzi al suo posto. Dubbio Konè

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ci risiamo. Paulo Dybala torna ai box in un momento particolarmente delicato della stagione romanista. L’argentino ha avuto una ricaduta del problema al flessore che aveva accusato contro l’Athletic Club qualche giorno fa.

La Joya non potrà rispondere nemmeno alla chiamata dell’Argentina, e trascorrerà le prossime due settimane a Trigoria nel tentativo di recuperare in tempo per Roma-Inter del prossimo 20 ottobre. Ce la farà? Impossibile dirlo ora. Di sicuro quello della fragilità muscolare di Dybala è un tema che continua a essere irrisolto.

Juric dovrà fare a meno del suo giocatore migliore oggi allo U-Power Stadium: al suo posto è aperto il ballottaggio tra Soulè, calciatore in grande difficoltà ma sul quale il tecnico crede molto, e Baldanzi. L’altra maglia sulla trequarti andrà a Pellegrini, apparso in ripresa contro l’Elfsborg.

In difesa torna Mancini nel terzetto completato da Ndicka e Angelino, quello che dà più garanzie all’allenatore croato. Sulle fasce Celik ed El Shaarawy, con Zalewski tornato a essere una valida alternativa. A centrocampo dubbio Konè: il ballottaggio con Pisilli per una maglia accanto a Cristante verrà risolto all’ultimo. In attacco ritorna Dovbyk.

Questa dunque la probabile formazione: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné (Pisilli), El Shaarawy; Soulè (Baldanzi), Pellegrini; Dovbyk.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo / Corriere dello Sport

