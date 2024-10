MONZA-ROMA, i convocati di Juric: out Dybala per un infortunio muscolare. Torna Zalewski, c’è Le Fee

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo la conferenza stampa e la rifinitura della vigilia, Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani alle 18 contro il Monza di Nesta.

Out a sorpresa Paulo Dybala e Mats Hummels, mentre tornano tra i convocati Enzo Le Fèe dopo l’infortunio al ginocchio e Nicola Zalewski, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Roma ma con le parti sempre più vicine all’intesa.

Per quanto riguarda l’attaccante argentino, la Joya ha accusato un problema muscolare che gli farà saltare anche la nazionale. Il difensore tedesco invece è out per un attacco febbrile.

Di seguito il tweet della Roma con l’elenco completo dei convocati per Monza-Roma: