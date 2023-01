Serie A, il Milan affonda: a San Siro il Sassuolo cala il pokerissimo (2-5)

ALTRE NOTIZIE – Tonfo fragoroso di un Milan in caduta libera: la squadra di Pioli crolla per 5 a 2 in casa, battuto da un Sassuolo vecchio stile.

Dopo un gol annullato dal VAR a Giroud, si scatenano i neroverdi, a segno con Defrel e Frattesi. L’attaccante rossonero si riscatta realizzando la rete del momentaneo 1 a 2, ma poi è Berardi a riportare a distanza di sicurezza gli emiliani.

Nella ripresa però la squadra di Dionisi riparte forte e trova anche i gol su rigore di Laurientè e quello del 5 a 1 con Matheus Henrique. Prima del fischio finale arriva la rete di Origi del 2 a 5 definitivo.

I rossoneri restano a 38 punti e ora scivolano al quarto posto, in attesa delle partite di Roma e Lazio, sempre a una lunghezza dai rossoneri.

Giallorossi.net – F. Turacciolo