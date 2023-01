Serie A, il Milan crolla all’Olimpico: la Lazio vince 4 a 0, la zona Champions è sempre più affollata

ALTRE NOTIZIE – La Lazio travolge il Milan nel posticipo di campionato del martedì battendo i rossoneri per 4 a 0 all’Olimpico dopo un match senza storia.

Vantaggio immediato dei padroni di casa con Milinkovic-Savic, poi raddoppio di Zaccagni prima dell’intervallo. Nella ripresa terzo gol di Luis Alberto su rigore e poker finale di Felipe Anderson.

La Lazio sale così al terzo posto in compagnia di Roma e Inter, tutte e tre a meno uno dal Milan ormai risucchiato nella lotta per un posto in Champions: contando anche l’Atalanta ci sono infatti ben cinque squadre nell’arco di tre punti.