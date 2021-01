Serie A, il Milan torna a vincere: Torino battuto 2 a 0. L’Atalanta distrugge il Benevento e va a -2 dalla Roma

ALTRE NOTIZIE – Vittoria a valanga dell’Atalanta nel primo anticipo della 17a giornata. I bergamaschi, infatti, passano sul campo del Benevento per 4 a 1.

Per i bergamaschi vanno a segno Ilicic, Toloi, Zapata e Muriel, inutile il gol del momentaneo 1-1 firmato da Sau per i campani.La squadra di Gasperini, in attesa di Roma-Inter, sale a quota 31 punti, a -2 dai giallorossi e con la gara di Udine da recuperare.

Nel match delle 18 il Genoa batte il Bologna per 2 a 0 grazie ai gol di Zajc e Destro. Nel posticipo serale invece il Milan torna a vincere, superando il Torino per due a zero. Succede tutto nel primo tempo, con i rossoneri che passano in vantaggio con Leao e poi chiudono il match grazie a un rigore realizzato da Kessie.

Redazione Giallorossi.net