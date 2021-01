Roma, Montiel più El Shaarawy: ci siamo

AS ROMA CALCIOMERCATO – I nomi sono sempre gli stessi: Gonzalo Montiel e Stephan El Shaarawy, con Bernard come alternativa. La campagna acquisti di gennaio non sembra destinata a regalare sorprese per quanto riguarda la Roma.

Restano ancora 20 giorni per trasformare in realtà la lista che Paulo Fonseca ha presentato a Tiago Pinto per il mercato invernale. Un terzino destro con propensione offensiva, ma soprattutto un attaccante: il primo sarà un profilo più giovane, il secondo già rodato.

E sulla destra il colpo sembra essere ad un passo: questa mattina la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) parla di Gonzalo Montiel vicino a diventare giallorosso. Passi in avanti nella trattativa col River Plate, ormai rassegnato a perdere il giocatore a gennaio visto che il calciatore può liberarsi a zero a fine stagione.

Tiago Pinto vuole battere la concorrenza chiudendo subito l’accordo: cifra vicina ai 7 milioni di euro agli argentini. La prossima settimana è attesa l’accelerata. Più vicino anche El Shaarawy: il giocatore sta facendo di tutto per poter approdare alla Roma e ora sta trattando la rescissione con lo Shangai Shenua in modo da sposarsi con i giallorossi. Si avvicinano dunque i due rinforzi chiesti da Fonseca.

Fonte: Gazzetta dello Sport