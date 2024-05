SERIE A: il Monza riacciuffa la Lazio al 92esimo grazie a Djuric (2-2)

ALTRE NOTIZIE – Il sabato di campionato si apre con il pareggio tra Monza e Lazio nella 35esima giornata: all’U-Power Stadium finisce 2-2.

All’11’ Immobile porta in vantaggio gli ospiti, nella ripresa al 73′ Djuric pareggia i conti, poi all’83’ Vecino sfrutta un errore in impostazione di Donati e porta di nuovo avanti i biancocelesti. In pieno recupero ancora Djuric con un colpo di testa pareggia nuovamente e chiude la sfida sul 2-2.

Con questo risultato la Lazio si porta a 56 punti, a -3 dalla Roma che domani sera affronterà la Juventus, mentre il Monza raggiunge quota 45 punti.