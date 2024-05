De Rossi cambia per la Juventus: difesa tutta nuova, ultima chance per Zalewski

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non sarà un vero e proprio turnover estremo, ma Daniele De Rossi farà comunque più di qualche cambio per la partita di questa sera contro la Juventus.

In campo una difesa tutta nuova rispetta a quella vista contro il Bayer Leverkusen: fuori Karsdorp, (forse) Mancini, Smalling e Spinazzola, dentro Celik, Llorente, Ndicka e Angelino.

A centrocampo invece confermato il blocco dei titolarissimi, con Pellegrini ancora in campo insieme a Cristante e Paredes. Intoccabili anche Paulo Dybala e Romelu Lukaku, che stasera ci saranno dal primo minuto.

L’unica novità in attacco sarà Nicola Zalewski, pronto a partire di nuovo titolare al posto dello stremato El Shaarawy. Per il polacco si tratta dell’ultima grande chance viste le recenti prestazioni piuttosto deludenti. Sembra invece destinato ancora alla panchina Tommaso Baldanzi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski.

IL CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski.

TUTTOSPORT – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

IL MESSAGGERO – Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski.

IL TEMPO – Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski.

