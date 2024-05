Roma, è qui la Champions

AS ROMA NEWS – Dimenticare in fretta i ko contro Bologna e Bayer e il soffertissimo pareggio di Napoli. E tornare a vincere. La Roma questa sera all’Olimpico vive una serata decisiva in chiave Champions nella storica sfida contro la rivale di sempre, la Juventus.

Oggi in palio c’è davvero tantissimo. I pareggi del Bologna venerdì a Torino e della Lazio ieri a Monza rappresentano una grande occasione per i giallorossi: battendo i bianconeri questa sera, la Roma taglierebbe fuori la squadra di Tudor dalla corsa Champions e riavvicinerebbe sensibilmente il quarto posto, rimettendo nel mirino gli emiliani. Che hanno un calendario molto complicato nelle ultime tre partite.

Vincere stasera sarebbe poi di fondamentale importanza per arrivare allo scontro diretto con l’Atalanta tenendo i bergamaschi ancora dietro, ma anche per mettere ansia alla stessa Juventus, che a quel punto si troverebbe i ragazzi di De Rossi a soli tre punti di distanza.

Ma tra la Roma e l’obiettivo dei tre punti c’è una condizione fisica e mentale tutta da valutare. Come arriveranno Dybala e compagni alla sfida di questa sera? Quanto inciderà il kappaò di appena tre giorni fa contro il Bayer sulla testa e sulle gambe di una squadra che è apparsa pericolosamente in calo?

La Roma deve trovare riserve di energie conservate da qualche parte, raschiando il fondo del barile. E sperare che anche le seconde linee riescano finalmente a dare un contributo decisivo alla causa. De Rossi invece si appella ai romanisti e spera nella spinta dell’Olimpico: “Abbiamo bisogno che i nostri tifosi continuino a spingerci per arrivare in fondo con loro, spalla a spalla“. Perchè arrivati a questo punto, ogni fattore può essere decisivo a far gettare alla Roma il cuore oltre l’ostacolo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!