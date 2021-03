Serie A: il Napoli batte il Milan (0-1) e raggiunge la Roma. L’Inter ha mezzo scudetto in tasca

ALTRE NOTIZIE – Il Napoli vince il posticipo serale battendo il Milan con il punteggio di uno a zero: decide un gol di Politano nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato, nei secondo 45 minuti arriva il vantaggio dei partenopei con l’ex Inter, bravo a sfruttare l’assist di Zielinski.

Nel finale di partita Mazzoleni chiama al Var l’arbitro Pasqua per un presunto fallo di Bakayoko su Hernandez, ma l’arbitro conferma la decisione di non assegnare il rigore dopo aver rivisto le immagini. Espulso Rebic per proteste nel recupero.

Finisce uno a zero, grazie a questo risultato la squadra di Gattuso rilancia le sue ambizioni Champions, andando a raggiungere la Roma a quota 50 punti, e con una partita in meno da giocare.

Il Milan invece resta fermo a quota 56 punti, consegnando un pezzo di scudetto nelle mani dell’Inter, vittoriosa oggi per 2 a 1 sul campo del Torino. La Juventus si avvicina al sorpasso ai rossoneri: la squadra di Pirlo è passata a Cagliari per 3 a 1 grazie a una tripletta di uno scatenato Ronaldo che in mezz’ora ha chiuso il match.

Redazione Giallorossi.net