PARMA-ROMA 2-0, Il Tempo: “Imbarazzanti”, Gazzetta dello Sport: “Squadra supponente”, Il Messaggero: “Inspiegabile”

AS ROMA NEWS – Pesante crollo della Roma al Tardini, battuta da un Parma piuttosto modesto ma determinato. I giallorossi, reduci da una serie di successi convincenti, hanno sorpreso un po’ tutti per l’atteggiamento avuto in campo. I ducali passano con un gol per tempo, e vincono una partita dopo oltre tre mesi.

“Una Roma da incubo”, titola senza mezzi termini Il Messaggero (U. Trani). “Uno stop inspiegabile, che condanna i giallorossi ad uscire momentaneamente dai posti Champions”. Ora la squadra non deve mollare, perchè giovedì c’è il ritorno degli ottavi di Europa League e poi il Napoli prima della pausa.

“Gioco verticale batte gioco orizzontale 2-0”, scrive invece la Gazzetta dello Sport (A. Schianchi). Questo il nocciolo di una partita che il Parma strappa alla Roma aggrappandosi all’entusiasmo e alla freschezza dei giovani, alla saggezza tattica e alla superba prestazione in fase difensiva. I giallorossi invece dimostrano un’esasperante lentezza in fase di costruzione e di rifinitura.

“A tratti, quella di Fonseca sembra una squadra portoghese degli anni Settanta-Ottanta“, scrive la Gazzetta. “Tanti passaggini orizzontali, tanto possesso-palla, tanti ghirigori, però mai nessuno che si assuma la responsabilità di azzardare un dribbling, di tentare la verticalizzazione, di andare oltre il semplice compitino. La sconfitta della Roma è figlia di un atteggiamento che, a volte, appare supponente: per affrontare il nemico e sfidarlo nell’uno-contro-uno servono spirito di sacrificio e grinta, qualità che la Roma al Tardini non mette mai in mostra“.

“Dalle stelle europee alle stalle italiane“, è invece il giudizio di Leggo (F. Balzani). Una sconfitta inattesa e senza alibi che riporta i giallorossi al quinto posto e coi piedi per terra dopo il successo con lo Shakhtar. Di fatto il primo ko stagionale con una piccola che fa suonare un campanello d’allarme per Fonseca profeta alla vigilia quando aveva definito “stanca” la squadra.

“La squadra perde, stanca e demoralizzata dopo lo svantaggio iniziale, perde male al Tardini”, scrive Il Romanista in apertura. Anche per il Corriere della Sera (L. Valdiserri), il ko di ieri è da attribuire a una squadra col fiato corto e apparsa ieri piuttosto nervosa. Molto più severo Il Tempo (T. Carmellini) che titola: “Imbarazzanti“. La Roma vista ieri è stata una squadra “senza gioco né gambe, confusa, impacciata e soprattutto senza testa”– Un disastro consumato ancora in trasferta e sempre dopo la partita di Europa League del giovedì che toglie molto a squadre così. “I giallorossi ci sono arrivati cotti e senza troppi titolari: perché la differenza la fanno sempre o quasi i giocatori“.

Fonti: Gasport / Il Messaggero / Leggo / Corsera / Il Romanista / Il Tempo