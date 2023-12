Serie A: la Fiorentina batte il Torino (1-0) e raggiunge il Milan. Il Napoli rallenta ancora: 0-0 in casa col Monza

ALTRE NOTIZIE – Vittoria importante della Fiorentina nel match di campionato che si è giocato questo pomeriggio alle 18:30: battuto il Torino all’83’ grazie a un gol di Ranieri.

Grazie a questa vittoria la squadra di Italiano raggiunge il Milan al terzo posto a quota 33 punti.

Rallenta ancora il Napoli di Mazzarri, fermato in casa dal Monza di Palladino sul punteggio di 0 a 0. Per gli ospiti rigore fallito da Pessina nella ripresa. Gli azzurri agguantano momentaneamente la Roma al sesto posto in classifica.

Giallorossi.net – T. De Cortis