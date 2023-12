Sorpresa Brasile: ora vuole Mourinho come prossimo ct

AS ROMA NEWS – Perso Carlo Ancelotti, che ha deciso di rinnovare il suo contratto con il Real Madrid snobbando la proposta prestigiosa di guidare la nazionale più titolata del mondo, ora il Brasile sta corteggiando Josè Mourinho.

A scriverlo è l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), che racconta come, un po’ a sorpresa, sia proprio lo Special One, un allenatore che non punta al bel gioco ma al risultato, il prescelto da parte della federazione carioca.

Già in passato Mou era stato oggetto del desiderio di una nazionale, a lui ancora più cara, quella portoghese. Ma il tecnico non se l’era sentita di lasciare la Roma. Adesso il tecnico di Setubal ha manifestato apertamente la sua volontà di continuare in giallorosso, e la palla passa ai Friedkin.

L’intenzione, scrive Il Messaggero, è quella di aspettare ancora e vedere quali risultati otterrà Mourinho nelle prossime partite. La strada per restare a Roma è tracciata: serve la qualificazione alla prossima Champions.

Fonte: Il Messaggero