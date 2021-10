Serie A, Juventus di nuovo ko: doppio Simeone, fa festa il Verona (2-1)

ALTRE NOTIZIE – Altra pesante battuta d’arresto per la Juventus, battuta sul campo dell’Hellas Verona che con l’arrivo di Tudor sembra trasformato, specie quando affronta le big.

Partita subito indirizzata dopo appena un quarto d’ora di gioco con una doppietta di uno scatenato Simeone. La Juventus incassa e accusa il colpo. Solo nel finale di frazione trova il sussulto ma Dybala centra la traversa.

Nella ripresa la foga juventina porta poche occasioni da gol, e il Verona ha qualche buona occasione in contropiede per chiuderla. Poi all’80’ arriva il lampo di McKenie che con un bolide dalla distanza trova il gol che riapre il match.

Kalinic, appena subentrato a Simeone, fallisce in contropiede il gol del 3 a 1. E allora la partita si trasforma in un autentico assedio bianconero in area del Verona, ma la squadra di Tudor regge gettando il cuore oltre l’ostacolo. Finisce 2 a 1, seconda sconfitta consecutiva per la Juve di Allegri, che ora è in crisi.

Redazione Giallorossi.net