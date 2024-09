SERIE A: primo gol di Abraham col Milan, Venezia travolto (4-0). La Juventus fa 0 a 0 anche con l’Empoli. Pareggio in rimonta del Bologna a Como (2-2)

ALTRE NOTIZIE – Vittoria comoda per il Milan di Fonseca che si riscatta a San Siro dopo un avvio di stagione stentato, travolgendo il Venezia di Di Francesco per 4 a 0.

Succede tutto nel primo tempo: a segno Theo Hernandez, Fofana, Pulisc e Abraham (gli ultimi due su rigore, primo gol in rossonero per l’ex Roma) a chiudere il match in meno di mezzora.

La Juventus di Thiago Motta non brilla e va a impattare sul campo di un ottimo Empoli dopo aver pareggiato senza reti anche con la Roma allo Stadium.

Al Castellani finisce 0 a 0: partita senza tante emozioni, con i toscani che nel finale hanno avuto le occasioni più ghiotte per portarsi a casa i tre punti. Deludente la prova invece dei bianconeri, che però sono momentaneamente soli in testa al campionato a quota 8 punti.

Nel match delle 15 invece pareggiano Como e Bologna (2-2), con la squadra di Italiano che evita la sconfitta in pieno recupero recuperano il doppio svantaggio iniziale (autogol di Casale e rete di Cutrone) grazie alle marcature di Castro e Iling Junior.

Giallorossi.net – T. De Cortis