Serie A: la Juventus passa a Bergamo (0-2) e raggiunge il secondo posto. L’Atalanta resta appaiata alla Roma

ALTRE NOTIZIE – Vittoria pesante della Juventus in chiave Champions quella ottenuta nel match delle 12:30 sul campo dell’Atalanta.

I bianconeri infatti passano per due a zero al Gewiss Stadium grazie alle reti di Iling Junior (56′) e Dusan Vlahovic (97′), in pieno recupero.

La classifica ora vede la Juve al secondo posto, a 66 punti, con la Lazio scavalcata di due lunghezze.

La squadra di Gasperini invece resta ferma a quota 58, appaiata alla Roma ma con il vantaggio degli scontri diretti sui giallorossi.

Giallorossi.net – G. Pinoli