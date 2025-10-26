SERIE A – La Lazio batte la Juventus (1-0) grazie a Basic: Tudor rischia grosso

All’Olimpico cala il sipario sull’ultima partita della domenica di Serie A, con la Lazio di Maurizio Sarri che supera la Juventus di Igor Tudor per 1-0 grazie a un gol di Toma Basic nei minuti iniziali del match.

La gara si è accesa subito: al 9’, su una respinta corta della difesa juventina, Basic ha trovato il varco giusto per battere Perin con un preciso destro dal limite. Il secondo tempo ha visto i bianconeri alzare il baricentro, ma senza la necessaria lucidità negli ultimi metri. Il forcing finale non ha prodotto risultati, con la difesa laziale che ha retto l’urto fino al triplice fischio.

Con questa sconfitta, la Juventus resta ferma a quota 12 punti, a sei lunghezze dalla Roma e sempre più in difficoltà nel trovare continuità sotto la gestione Tudor, che ora rischia l’esonero. La Lazio invece sale a quota 11.