SASSUOLO-ROMA 0-1: le pagelle

La Roma sbanca il Mapei Stadium vincendo per 1 a 0 grazie a un gol di Paulo Dybala nel primo tempo, legittimando poi i tre punti con una serie di palle gol nella ripresa.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi al Mapei Stadium per affrontare gli emiliani nel match valido per l’ottava giornata di campionato.

Svilar 6,5 – Attento sulla conclusione deviata di Fadera, bravo nelle uscite. Il Sassuolo è pimpante ma tira pochissimo in porta, specie nella ripresa.

Celik 7 – Torna ad occupare il ruolo di centrale di difesa, lo fa con il solito mestiere. Nella ripresa si risposta sulla fascia con rendimento costante.

Mancini 7 – Duello complicato con Pinamonti, lui si mette l’elmetto e lo vince.

Ndicka 6,5 – Primo tempo decisamente rivedibile, molto meglio nella ripresa.

Wesley 7 – Bella partita del brasiliano, che sta crescendo. Tantissima corsa, spinta inesauribile e un gol sbagliato. Dall’87’ Rensch sv.

Konè 7 – Gioca nonostante un piccolo problema alla caviglia. Come spesso succede, viene fuori alla distanza, dove spadroneggia in mezzo al campo.

El Aynaoui 6,5 – Gara attenta, che non ruba l’occhio ma che dà sostanza al centrocampo.

Cristante 7 – Partitone nel suo vecchio ruolo: Gasp lo rispolvera da trequartista, lui risponde presente con una prestazione a tutto tondo. Nella ripresa però il suo rendimento cala e Gasp lo toglie. Dal 65′ Pellegrini 6,5 – Il Sassuolo lascia spazi e lui sfrutta la sua qualità per mettersi in mostra con un palo colpito e un paio di conclusioni a impensierire Muric.

Tsimikas 5,5 – Sbaglia troppi cross. Gasperini lo tiene fuori all’intervallo. Dal 46′ Hermoso 6 – Si fa ammonire subito e rischia anche il secondo giallo. Alla fine però usa la testa e porta a casa la sufficienza.

Bailey 6 – Il tecnico gli chiede di giocare più centrale in un attacco inedito con Dybala. Alterna buone cose a lunghi momenti di pausa. Dal 50′ Dovbyk 6 – Gara difficile da giudicare: ancora troppo poco cattivo in certe situazioni, sia dentro che fuori l’area di rigore, ma anche qualche bella sponda. Qualche segnale incoraggiante c’è stato.

Dybala 7,5 – Gasperini lo stuzzica e lui risponde da campione: gol non banale e tante giocate per la squadra. Sta bene fisicamente, resta una risorsa imprescindibile per questa Roma. Dal 65′ Soulè 6,5 – Mette dentro la sua velocità nel momento chiave del match. Prezioso nel riportare palla dalla trequarti giallorossa a quella avversaria.

GIAN PIERO GASPERINI 7 – Stavolta non sbaglia nulla, né l’undici iniziale né i cambi. La Roma domina e vince con merito. L’attacco continua a segnare poco, ma se la squadra continuerà su questa strada anche i gol arriveranno.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini