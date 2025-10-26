SASSUOLO-ROMA 0-1: le pagelle

La Roma sbanca il Mapei Stadium vincendo per 1 a 0 grazie a un gol di Paulo Dybala nel primo tempo, legittimando poi i tre punti con una serie di palle gol nella ripresa.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi al Mapei Stadium per affrontare gli emiliani nel match valido per l’ottava giornata di campionato.
Svilar 6,5 – Attento sulla conclusione deviata di Fadera, bravo nelle uscite. Il Sassuolo è pimpante ma tira pochissimo in porta, specie nella ripresa.
Celik 7 – Torna ad occupare il ruolo di centrale di difesa, lo fa con il solito mestiere. Nella ripresa si risposta sulla fascia con rendimento costante.
Mancini 7 – Duello complicato con Pinamonti, lui si mette l’elmetto e lo vince.
Ndicka 6,5 – Primo tempo decisamente rivedibile, molto meglio nella ripresa.
Wesley 7 – Bella partita del brasiliano, che sta crescendo. Tantissima corsa, spinta inesauribile e un gol sbagliato. Dall’87’ Rensch sv.
Konè 7 – Gioca nonostante un piccolo problema alla caviglia. Come spesso succede, viene fuori alla distanza, dove spadroneggia in mezzo al campo.
El Aynaoui 6,5 – Gara attenta, che non ruba l’occhio ma che dà sostanza al centrocampo.
Cristante 7 – Partitone nel suo vecchio ruolo: Gasp lo rispolvera da trequartista, lui risponde presente con una prestazione a tutto tondo. Nella ripresa però il suo rendimento cala e Gasp lo toglie. Dal 65′ Pellegrini 6,5 – Il Sassuolo lascia spazi e lui sfrutta la sua qualità per mettersi in mostra con un palo colpito e un paio di conclusioni a impensierire Muric.
Tsimikas 5,5 – Sbaglia troppi cross. Gasperini lo tiene fuori all’intervallo. Dal 46′ Hermoso 6 – Si fa ammonire subito e rischia anche il secondo giallo. Alla fine però usa la testa e porta a casa la sufficienza.
Bailey 6 – Il tecnico gli chiede di giocare più centrale in un attacco inedito con Dybala. Alterna buone cose a lunghi momenti di pausa. Dal 50′ Dovbyk 6 – Gara difficile da giudicare: ancora troppo poco cattivo in certe situazioni, sia dentro che fuori l’area di rigore, ma anche qualche bella sponda. Qualche segnale incoraggiante c’è stato.
Dybala 7,5 – Gasperini lo stuzzica e lui risponde da campione: gol non banale e tante giocate per la squadra. Sta bene fisicamente, resta una risorsa imprescindibile per questa Roma. Dal 65′ Soulè 6,5 – Mette dentro la sua velocità nel momento chiave del match. Prezioso nel riportare palla dalla trequarti giallorossa a quella avversaria.
GIAN PIERO GASPERINI 7 – Stavolta non sbaglia nulla, né l’undici iniziale né i cambi. La Roma domina e vince con merito. L’attacco continua a segnare poco, ma se la squadra continuerà su questa strada anche i gol arriveranno.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Buona sera e buona domenica a tutte le tifose e i tifosi Romanisti
Ciò che contava oggi era vincere ed è quello che si è fatto. Il Gasp è un mago. Sta diventando una costante l’uno a zero, ed ora siamo di nuovo primi. Alzi la mano chi lo avrebbe immaginato ad inizio campionato. Ora sotto con il Parma per mantenere la posizione.
Non so voi, ma io comincio ad amare WESLEY, a volte incespica sul pallone, ma è dappertutto.
Vorrei 11 WESLEY
Migliore in campo x me!!! Dajeeeeeeee!!!!
Tutti bravi!
Paoletto il migliore, menzione speciale anche per Bryan
a me El A. non è dispiaciuto, bel ruba palloni, wesley è un treno, dovbik ha fatto 2 assist e ha lottato, non mi convince molto Hermoso e vedo Bailey ancora molto indietro, nel complesso ottimo secondo tempo, qualcuno spieghi ai ragazzi magari che nel gioco del calcio è lecito segnare anche piu di un gol, ai criticano invece che siamo primi!
Beily non gioca da mesi diamogli un mesetto per trovare la forma..ma già così fa vedere belle cose
Per me Gasperini merita un 8 tondo tondo, perché contro tutto e tutti ha rimesso Dybala come falso nueve e i fatti gli hanno dato clamorosamente ragione. Inoltre ha gestito i cambi con sapienza e tempismo. Oggi il Gasp ha evidenziato, se ancora ce ne fosse stato bisogno, una personalità granitica che ha fatto arrossire i fanfaroni di radio e giornali.
A Dovbyk do un 7 pieno, perché ha interpretato al meglio il ruolo di centravanti – sponda che gli chiedeva il mister. Bellissimo il tocco a smarcare Wesley, mettendolo solo davanti al portiere. Poi nei minuti finali ha gestito il pallone vicino alla bandierina del corner con l’astuzia e la perizia di un certo Francesco Totti.
Ottima prestazione di Koné, Cristante e Wesley
Dybala altra categoria
in crescita El Aynaoui
buono il contributo da subentranti di Soulè, Dovbyk e Pellegrini.
Ndicka un po’ appannato già da qualche partita, Hermoso sempre troppo approssimativo.
Conclusione: ha avuto ragione Gasperini.
Roma capolista.
Wesley anche se grezzo é un bel treno con margini enormi, buono l’ ingresso dei subentrati dalla panchina
non è grezzo, non diciamo cose inesatte, per favore. Fa tutto al doppio della velocità degli altri, normale che ogni tanto sbagli un controllo…
A Pellegrini avrei dato 7.
che allenatore madò
il greco, il marocchino e hermoso sono stati insufficienti, l’ucraino è ancora un pesce fuor di acqua, è servito solo negli ultimi minuti a tenere palla sulla bandierina del calcio d’angolo.
Il greco non ha demeritato. Dovbik oggi è stato discreto. Il marocchino è esplosivo e sa giocare nello stretto ed i numeri dicono che recuperi palloni oltre la media della serie a. Se poi giocare bene è fare quello che fa Dybala sono d’accordo con te ma ogni ruolo ha le sue peculiarità. Solo prestazione di Tsimikas forse è insufficiente ed Al Aynoui ha caratteristiche cha vanno sfruttate
posa er fiasco
Una bella prestazione, manca ancora il colpo del ko, ora serve vincere anche in casa, e poi passo dopo passo arrivare a fine anno, e dopo di che valutare il tutto
Wesley sontuoso. era ovunque. Purtroppo si mangia un gol perchè arriva stanco alla conclusione, ma il ragazzo fa una partita da paura, secondo me.
Dajeeeee!!!
Bella vittoria di squadra,
poteva essere una trappola di partita,
é stata molto fisica e allo stesso tempo
una partita veloce, un bel 3/5/2
da ripetere quando ce ne sará la necessitá.
Forza la Magica sempre🫶❤️
Domenica ancora più bella quando si vince forza Roma.
La condizione fisica della squadra sta emergendo in modo eccezionale.
Il Sassuolo è scoppiato gli ultimi venti minuti. Purtroppo manca la concretezza avessimo fatto il secondo avremmo fatto altri due gol perché non ce la facevano più i sassuolari.
Voti grosso modo condivisibili. Per i giocatori.
Ma Gasperini merita di più: ha fatto i cambi giusti, nel momento giusto, ottenendo la risposta positiva di tutti i coinvolti. Da grande lo spostamento di Cristante nella sua matrix di quasi-trequartista (oltretutto, il pressing alto gli riesce molto meglio quando intercetta o ripulisce 20 metri più avanti).
Adesso ci attende la prova dell’Olimpico, per vedere se i progressi, un po’ di tutti, nel giocare in velocità, si consolidano, quando l’avversaria si mette in 10 dietro palla (e lo faranno sempre di più).
Sono riuscito a vedere solo il primo tempo x assistere a una prestazione magistrale di Cristante
Se perdiamo contro le tre/quattro squadre che lottano per lo scudetto e vinciamo tutte le altre ( come stiamo facendo fin’ora) a me sta bene perchè il quarto posto lo agguantiamo . Sono troppe le squadre che si tolgono punti a vicenda. Guardate l’Inter che prima di incontrarlo ci stava tre punti dietro , ci batte e ci raggiunge , ma dopo una sola settimana ci sta di nuovo tre punti indietro. Vincere contro le squadre a noi inferiori quello deve essere l’obiettivo e li che non dobbiamo perdere punti come abbiamo fatto con il Torino, bastava pareggiarla quella partita li ed oggi eravamo primi in solitaria.
Come dici tu vinci lo scudetto, fai più di 90 punti e con la var sei campioni d’Italia. In passato 90 punti non bastavano perchè venivano spostati 10 punti dai referee, adesso non possono più
ora o mai più almeno quarti
Allora Wesley a sinistra ci poteva giocare…
Allora Dybala la prima punta la poteva fare…
Allora qualcuno, invece di delirare, dovrebbe baciare per terra dove passa Gasperini.
Prima prestazione veramente convincente, a parte che doveva essere 0-3.
Oggi non paghiamo pegno ma il problema è li e resta.
Adesso replicare col parma senza se e senza ma: se rimane un episodio isolato, se non dai continuità, non serve a niente.
Voti gusti e primi in classifica ! Daje !!!
