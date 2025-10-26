GASPERINI: “Grande reazione della squadra. Mai avuto dubbi su Dybala centravanti. Ora vincere in casa è la priorità assoluta”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per commentare Sassuolo-Roma, gara valida per l’ottava giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e poi al termine del match.

GASPERINI A DAZN A FINE PARTITA

Roma da primo posto. Quanto è soddisfatto?

“Molto, della posizione e della partita fatta. L’abbiamo interpretata nel modo migliore, dopo due sconfitte c’è stata un’ottima reazione. Abbiamo vinto una partita importante”.

La mossa tattica di Cristante alla Pasalic, e poi Dybala come attaccante ha grandi qualità.

“Ma io non ho mai avuto dubbi, forse altri. Su Cristante, Pasalic ha fatto più di 50 gol in questi anni, ma Cristante non ha perso l’abitudine. E’ un giocatore maturato sotto ogni aspetto e sta dando una grande mano”.

Dovbyk? L’abbiamo visto molto arrabbiato. Che partita ha fatto?

“Avevamo bisogno di avere gli attaccanti più aperti per sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti. Dovbyk è entrato bene, buona condizione fisica, io lavoro su tutti. In attacco sto cercando soluzioni perchè è stato il punto meno prolifico. Facciamo esperimenti per migliorare. Dybala è stato fuori per diverse giornate, Bailey ha giocato la prima da titolare”.

Ora bisogna tornare a vincere in casa…

“E’ una priorità assoluta, è un peccato regalare così tante sconfitte a uno stadio sempre così pieno. Non tutte le partite in casa sono state negative, ma quella di giovedì non dovevamo perderla. Oggi un pochino abbiamo recuperato. In casa evidentemente abbiamo caratteristiche che ci fanno picchiare contro il muro, e poi prendiamo gol. Dobbiamo essere più efficaci…”

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA A FINE PARTITA

Una Roma viva sotto il profilo della produzione offensiva: 8 tiri nello specchio. Questo anche per la sua scelta tattica di inserire un centrocampista in più come Cristante con davanti Dybala e Bailey?

“Sono alla ricerca di soluzioni, lo posso fare giocando perché Bailey è entrato la scorsa settimana e Dybala è stato fuori a lungo, è da un paio di settimane con noi. Sono due giocatori di qualità, ma sono entrati anche Soulé e Dovbyk. Ferguson aveva un problema alla caviglia. Ci sono tutti gli altri. Dobbiamo sicuramente cercare delle soluzioni a seconda delle partite perché giochiamo parecchio. Forse Dybala poteva stare in campo anche oggi a dimostrazione che ha recuperato molto bene dall’altra sera, ma ho preferito toglierlo perché giochiamo mercoledì. Soprattutto gli attaccanti devono essere sempre molto freschi: quando giocano 60-70 minuti recuperano bene anche a distanza ravvicinata, quando iniziano a fare 90 minuti per 2-3 partite di fila è un po’ più un rischio. Ma stiamo provando questa gestione. Dobbiamo trovare soluzioni per essere più efficaci e rendere la squadra competitiva e più forte. Per il resto siamo solidi”.

Dybala? El Aynaoui ha corso più di tutti.

“Neil ha queste caratteristiche in tutte le partite e in tutti gli allenamenti, è una sua qualità e so benissimo quello che può dare sotto questo aspetto. Dybala è un attaccante straordinario, è da 15 gol senza rigori perché se gioca vicino all’area ha tiro e dribbling, ha visione di gioco e talento. Deve pensare di fare la miglior stagione in assoluto anche come numero di gol. Quello che conta per gli attaccanti è quello. In più in certi momenti, come nel secondo tempo quando siamo in difficoltà, ci aiuta a uscire e nei disimpegni. Ma penso che debba fare tanti gol”.

Come si vive la vetta della classifica?

“Con i piedi per terra. Siamo molto contenti per questo primo posto, 8 partite non sono tante ma rappresentano una piccola striscia di campionato. Un po’ di significato ce l’ha. Lo viviamo con i piedi piantati, dato che prima di questa partita venivamo da due sconfitte consecutive e ora siamo primi in classifica. In Europa League abbiamo fatto un po’ di macello, dobbiamo cercare di recuperare. In campionato siamo lì, ora pensiamo al Parma. In casa abbiamo fatto diverse sconfitte e ci dispiace perché giochiamo sempre davanti a uno stadio pieno e ricco di entusiasmo. Vogliamo regalare buone prestazioni e risultati ai tifosi, ma in certe partite siamo stati troppo sterili e alla fine abbiamo preso gol. Contro l’Inter abbiamo giocato bene, magari non meritavamo di perdere. Se i tifosi ci aspettano noi piano piano cercheremo di porre rimedio a questa situazione”.

GASPERINI A DAZN NEL PREPARTITA

Soulé in panchina?

“Giochiamo molto spesso e lui non ha mai saltato un minuto. Oggi partiamo così, magari può essere una risorsa importante dalla panchina”.

Ferguson?

“Deve essere un fattore importante. Ha fatto tanti allenamenti, ma il migliore è stato l’ultimo. Purtroppo ha subito una forte contusione alla caviglia, lo portiamo in panchina ma non so se sarà disponibile oggi”.

Oggi ci sono tantissimi tifosi della Roma: in caso di vittoria sarete primi…

“La classifica ci fa piacere, ma è presto per guardarla. Dobbiamo concentrarci su questa partita, il Sassuolo è pericoloso e sta facendo buoni risultati”.