GASPERINI: “Grande reazione della squadra. Mai avuto dubbi su Dybala centravanti. Ora vincere in casa è la priorità assoluta”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per commentare Sassuolo-Roma, gara valida per l’ottava giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e poi al termine del match.
GASPERINI A DAZN A FINE PARTITA
Roma da primo posto. Quanto è soddisfatto?
“Molto, della posizione e della partita fatta. L’abbiamo interpretata nel modo migliore, dopo due sconfitte c’è stata un’ottima reazione. Abbiamo vinto una partita importante”.
La mossa tattica di Cristante alla Pasalic, e poi Dybala come attaccante ha grandi qualità.
“Ma io non ho mai avuto dubbi, forse altri. Su Cristante, Pasalic ha fatto più di 50 gol in questi anni, ma Cristante non ha perso l’abitudine. E’ un giocatore maturato sotto ogni aspetto e sta dando una grande mano”.
Dovbyk? L’abbiamo visto molto arrabbiato. Che partita ha fatto?
“Avevamo bisogno di avere gli attaccanti più aperti per sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti. Dovbyk è entrato bene, buona condizione fisica, io lavoro su tutti. In attacco sto cercando soluzioni perchè è stato il punto meno prolifico. Facciamo esperimenti per migliorare. Dybala è stato fuori per diverse giornate, Bailey ha giocato la prima da titolare”.
Ora bisogna tornare a vincere in casa…
“E’ una priorità assoluta, è un peccato regalare così tante sconfitte a uno stadio sempre così pieno. Non tutte le partite in casa sono state negative, ma quella di giovedì non dovevamo perderla. Oggi un pochino abbiamo recuperato. In casa evidentemente abbiamo caratteristiche che ci fanno picchiare contro il muro, e poi prendiamo gol. Dobbiamo essere più efficaci…”
GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA A FINE PARTITA
Una Roma viva sotto il profilo della produzione offensiva: 8 tiri nello specchio. Questo anche per la sua scelta tattica di inserire un centrocampista in più come Cristante con davanti Dybala e Bailey?
“Sono alla ricerca di soluzioni, lo posso fare giocando perché Bailey è entrato la scorsa settimana e Dybala è stato fuori a lungo, è da un paio di settimane con noi. Sono due giocatori di qualità, ma sono entrati anche Soulé e Dovbyk. Ferguson aveva un problema alla caviglia. Ci sono tutti gli altri. Dobbiamo sicuramente cercare delle soluzioni a seconda delle partite perché giochiamo parecchio. Forse Dybala poteva stare in campo anche oggi a dimostrazione che ha recuperato molto bene dall’altra sera, ma ho preferito toglierlo perché giochiamo mercoledì. Soprattutto gli attaccanti devono essere sempre molto freschi: quando giocano 60-70 minuti recuperano bene anche a distanza ravvicinata, quando iniziano a fare 90 minuti per 2-3 partite di fila è un po’ più un rischio. Ma stiamo provando questa gestione. Dobbiamo trovare soluzioni per essere più efficaci e rendere la squadra competitiva e più forte. Per il resto siamo solidi”.
Dybala? El Aynaoui ha corso più di tutti.
“Neil ha queste caratteristiche in tutte le partite e in tutti gli allenamenti, è una sua qualità e so benissimo quello che può dare sotto questo aspetto. Dybala è un attaccante straordinario, è da 15 gol senza rigori perché se gioca vicino all’area ha tiro e dribbling, ha visione di gioco e talento. Deve pensare di fare la miglior stagione in assoluto anche come numero di gol. Quello che conta per gli attaccanti è quello. In più in certi momenti, come nel secondo tempo quando siamo in difficoltà, ci aiuta a uscire e nei disimpegni. Ma penso che debba fare tanti gol”.
Come si vive la vetta della classifica?
“Con i piedi per terra. Siamo molto contenti per questo primo posto, 8 partite non sono tante ma rappresentano una piccola striscia di campionato. Un po’ di significato ce l’ha. Lo viviamo con i piedi piantati, dato che prima di questa partita venivamo da due sconfitte consecutive e ora siamo primi in classifica. In Europa League abbiamo fatto un po’ di macello, dobbiamo cercare di recuperare. In campionato siamo lì, ora pensiamo al Parma. In casa abbiamo fatto diverse sconfitte e ci dispiace perché giochiamo sempre davanti a uno stadio pieno e ricco di entusiasmo. Vogliamo regalare buone prestazioni e risultati ai tifosi, ma in certe partite siamo stati troppo sterili e alla fine abbiamo preso gol. Contro l’Inter abbiamo giocato bene, magari non meritavamo di perdere. Se i tifosi ci aspettano noi piano piano cercheremo di porre rimedio a questa situazione”.
GASPERINI A DAZN NEL PREPARTITA
Soulé in panchina?
“Giochiamo molto spesso e lui non ha mai saltato un minuto. Oggi partiamo così, magari può essere una risorsa importante dalla panchina”.
Ferguson?
“Deve essere un fattore importante. Ha fatto tanti allenamenti, ma il migliore è stato l’ultimo. Purtroppo ha subito una forte contusione alla caviglia, lo portiamo in panchina ma non so se sarà disponibile oggi”.
Oggi ci sono tantissimi tifosi della Roma: in caso di vittoria sarete primi…
“La classifica ci fa piacere, ma è presto per guardarla. Dobbiamo concentrarci su questa partita, il Sassuolo è pericoloso e sta facendo buoni risultati”.
lo sto dicendo ba un po giochiamo sempre fuori casa
soulè è fortissimo ma nelle squadre forti quelli fortissimi li vedi (anche) in panchina.
wesley sta migliorando tantissimo.
peccato non avere un sostituto degno di angelino però, perchè tsimikas a mio parere per ora è inguardabile.
cmq 6 vittorie su 8 partite.
molto molto bene.
❤️🧡💛
Un giocatore sarà fortissimo quando su 10 partite giocate ne gioca 9 da top player. Un giocqtore con delle qualità che non si impegna e ne gioca bene 1 su 10, è ‘scarso’.
Buona sera e buona domenica a tutte le tifose e tifosi Romanisti
dajeeeeee Roma 💘
Wesley giocatore importante per questa squadra.
Gasperini un vero maestro, gran lavoratore
Una Roma prima in classifica è la prima volta con i Friedkin. Il presidente deve essere consapevole che se a gennaio si mette le mani in tasca e da al Gasp i giusti rinforzi, niente é impossibile per questa Roma.
Zenone, credo che se ne sia già accorto, sta aspettando di presentare il progetto stadio e poi sicuramente ha già in serbo qualche sorpresa, é venuto a Roma per questo e Ranieri sta facendo la sua parte. Dagli tempo e vediamo a gennaio cosa succederà. Inoltre Gasp é come Liedholm, dedica molto tempo e attenzione alla tecnica dei giocatori. Diamogli tempo quindi, ricordandoti se hai l’età giusta che Liedholm prima a Rocca poi a Nela gli faceva fare 150 stop al volo e cross in corsa a fine allenamento…sennò manco la cicavano..uguale per Ugolotti e Scarnecchia se ricordi…ma questa é storia e al Tre Fontane si vedeva da noi e non per sentito dire. Ora a Trigoria é impossibile.
Sempre Forza. Roma da un vecchio CUCS di Dante…
secondo me l’ arbitro di oggi non deve arbitrare, troppi falli e pochi cartellini rispetto a quanti sarebbero dovuti essere
Gasperini sta tirando fuori il meglio da questa rosa. Chi si aspettava questa classifica all’inizio del campionato. L’uno a zero sta diventando un fattore. Ora sotto con il Parma per mantenere la posizione dopo 1/4 di campionato.
Bella mister,
Personalmente questo modulo non mi
é dispiaciuto, 4/4/2, 3/5/2 o 3/5/2 a seconda
dei punti di vista e della variante inpazzita Wesley
che oggi ha coperto parecchie zone del campo
con grande continuitá, se avesse fatto anche
il goal avrebbe meritato anche un 9 pieno.
Che non si dica che Dybala ha fatto il falso
non so cosa perché in avanti hanno giocato
in due, la prova palese é stata Soulé in panca.
Bene bene da riproporre anche con continuitá.
i giocatori dovranno essere carichi, mercoledì in casa col Parma e poi scontro col Milan. Daje Roma🔥💛❤️
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.