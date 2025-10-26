GROSSO: “Meritavamo qualcosa di più. La Roma ha approfittato di una nostra ingenuità”

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato giocato al Mapei Stadium contro la Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico degli emiliani ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Come sta Berardi?

“È andato a fare accertamenti in ospedale, ma arrivano notizie confortanti. Mi auguro che non sia niente di grave”.

Il Sassuolo è sempre rimasto in partita…

“C’è stata partita, siamo stati dentro. Abbiamo affrontato una squadra forte, che è stata brava ad approfittare di una nostra ingenuità. Abbiamo fatto un ottimo inizio e poi siamo rimasti in partita, ma quando giochi contro queste squadre devi essere bravo a concretizzare altrimenti diventa difficile portare a casa il risultato. Faccio comunque i complimenti ai ragazzi. Peccato per il risultato, avremmo voluto e meritato qualcosina di diverso”.

Com’è Matic e cosa dà a questa squadra?

“Si responsabilizza da solo a prescindere dalla fascia di capitano, è un giocatore di grandissimo livello. Abbiamo colto questa opportunità e siamo felici di averlo. È un valore aggiunto sia in campo sia fuori, ha grande esperienza e personalità. Queste caratteristiche possono aiutare tutta la squadra”.

L’infortunio di Romagna?

“Si è fatto male e avrà bisogno dei suoi tempi di recuperi. In questi periodi i giocatori sono sollecitati e si va incontro a questi contrattempi. Nell’ultima pausa per le nazionali non eravamo stati fortunatissimi, ma capita a tutti. Abbiamo i giocatori per fare bene, per raggiungere il nostro obiettivo dobbiamo affrontare tante difficoltà e lo stiamo facendo”.