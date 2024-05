SERIE A: l’Atalanta batte anche il Torino (3-0) e spinge la Roma fuori dalla Champions

NOTIZIE AS ROMA – L’Atalanta non si ferma e travolge anche il Torino col punteggio di 3 a 0, condannando la Roma a dire addio ai sogni di Champions.

Gasperini manda in campo la formazione migliore e i suoi rispondono presente nonostante la vittoria dell’Europa League e conseguenti festeggiamenti: apre le marcature Scamacca (splendido gol), raddoppio di Lookman prima dell’intervallo, quindi è Pasalic a chiudere i giochi nella ripresa su rigore.

L’Atalanta sale al quarto posto in classifica, scavalcando il Bologna, ora quinto: gli uomini di Gasperini potranno chiudere in terza posizione battendo anche la Fiorentina nella tanto chiacchierata gara di recupero post campionato. A questo punto ininfluente per la Roma, che dovrà accontentarsi di giocare nuovamente l’Europa League.

Giallorossi.net – T. De Cortis

