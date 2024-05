(LIVE!) EMPOLI-ROMA, le formazioni ufficiali: spazio a Bove, Aouar e Zalewski

AS ROMA NEWS – Si conclude oggi al Castellani la stagione della Roma, ormai certa del suo sesto posto e destinata a giocare l’Europa League dopo la vittoria dell’Atalanta sul Torino.

I giallorossi non hanno quindi molto da chiedere a questa partita, se non chiudere con onore il proprio campionato. Decisamente più importante la partita per l’Empoli, che davanti al proprio pubblico si gioca la permanenza in Serie A.

I toscani sono costretti a vincere se vorranno salvarsi e giocheranno la partita della vita. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e quindi alla consueta diretta testuale del match.

LE ULTIME LIVE DAL CASTELLANI

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale dell’Empoli: Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Cacace; Cancellieri, Destro.

Ore 19:49 – La Roma ufficializza il suo undici titolare: De Rossi punta su Celik a destra, su Bove e Aouar a centrocampo, e su Zalewski nel tridente d’attacco che sarà completato da Dybala e Abraham.

📋 Ecco la formazione scelta da Daniele De Rossi per #EmpoliRoma 🐺 🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/tR0NYH3vdq — AS Roma (@OfficialASRoma) May 26, 2024

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Bove, Cristante, Aouar; Dybala, Abraham, Zalewski.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra Empoli, terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

EMPOLI-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Cacace; Cancellieri, Destro. All.: Nicola.

A disp.: Perisan, Seghetti, Berisha; Goglichidze, Pezzella, Walukiewicz, Shpendi, Kovalenko, Caputo, Niang, Fazzini, Zurkowski, Cambiaghi.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Bove, Cristante, Aouar; Dybala, Abraham, Zalewski. All.: De Rossi.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Smalling, Pellegrini, Llorente, Azmoun, Baldanzi, Kristensen, Pagano, Pisilli, Joao Costa, El Shaarawy.

Arbitro: Massa.

Assistenti: Tegoni – Rossi L.

IV uomo: Rapuano.

VAR: Aureliano. AVAR: Abisso

Giallorossi.net – Andrea Fiorini