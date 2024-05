EMPOLI-ROMA 2-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma chiude mestamente la sua stagione, battuta per 2 a 1 sul campo dell’Empoli: toscani salvi, in B ci va il Frosinone, battuto dall’Udinese.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi al Castellani per affrontare i toscani nel match valido per l’ultima giornata di campionato:

Svilar 6 – Non può molto sulla conclusione di Cancellieri, bravo invece in tutti gli altri duelli ravvicinati con l’attaccante ex Lazio. Maluccio invece sul gol partita di Niang.

Celik 6 – I suoi limiti sono noti, cerca comunque di fare il suo con qualche buon cross in mezzo.

Mancini 5 – Si occupa di Destro con efficacia, mentre Cancellieri gli dà qualche grattacapo in più. Male in marcatura su Niang.

Ndicka 5,5 – Qualche sbavatura in una prestazione non particolarmente brillante.

Angelino 6 – Buca un pallone in occasione del gol di Cancellieri, si riscatta confezionando un bell’assist per l’1 a 1 di Aouar che però non evita il ko ai suoi.

Bove 5,5 – Altra prova senza infamia e senza lode.

Cristante 4,5 – In evidente calo fisico e mentale. Sbaglia praticamente tutto.

Aouar 6 – Troppi errori di precisione nei passaggi, ma ha il (piccolo) merito di farsi trovare nel posto giusto in occasione dell’1 a 1. Dal 70′ Pellegrini 5 – Non incide su un paio di palloni da sfruttare meglio.

Dybala 5,5 – Nel primo tempo cicca un buon pallone a centro area servitogli da Zalewski. Nella ripresa prova a crescere, ma senza incidere. Dall’88’ Joao Costa sv.

Abraham 5 – Manca completamente l’arrosto. Dal 70′ Azmoun 5 – Inconsistente.

Zalewski 5 – Cerca di giocare come gli chiede il mister, cercando più lo spunto personale nell’uno contro uno. Primo tempo accettabile, nella ripresa commette errori grossolani che ne macchiano la prova. Dal 79′ El Shaarawy sv.

DANIELE DE ROSSI 5 – Partita che non aveva nessun significato per la Roma, se non quello di chiudere dignitosamente l’ennesima stagione deludente. Missione fallita da una squadra crollata in maniera ingiustificabile in questa ultima parte di campionato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

