SERIE A: l’Atalanta pareggia sul campo della Juventus (2-2) e sale a 47 punti

ALTRE NOTIZIE – Pareggiano Juventus e Atalanta nel match delle 18 che interessa da vicino la Roma e le altre squadre in corsa per un posto in Champions.

Bergamaschi che chiudono in vantaggio il primo tempo grazie a un gol di Koopmeiners, nella ripresa i bianconeri la ribaltano in 4 minuti con le reti di Cambiaso e Milik, ma il centrocampista olandese dell’Atalanta realizza la doppietta che vale il 2 a 2 finale.

Grazie a questo risultato la squadra di Gasperini sale a 47 punti, e raggiunge momentaneamente la Roma al quinto posto, con i giallorossi che tra poco giocheranno sul campo della Fiorentina.

Giallorossi.net – T. De Cortis