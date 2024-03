(LIVE!) FIORENTINA-ROMA, le formazioni ufficiali: gioca Mancini a destra, sorpresa Aouar a centrocampo, confermato El Shaarawy

AS ROMA NEWS – Dopo gli ottimi risultati ottenuti sia in campionato che in coppa, la Roma di Daniele De Rossi questa sera è di scena al Franchi dove affronterà la Fiorentina di Italiano.

I giallorossi, vincendo, metterebbero un solco importante sui toscani nella corsa Champions, e al contempo avvicinerebbero il Bologna quarto in classifica.

Per i viola sarà fondamentale battere i capitolini per tornare a sperare in un posto tra le prime della classe. Trasferta molto insidiosa per la Roma. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali delle due squadre e quindi al racconto del match con la nostra diretta testuale.

LE ULTIME LIVE DAL FRANCHI

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo undici titolare: De Rossi sposta Mancini a destra con Llorente e Ndicka in mezzo, a centrocampo sorpresa Aouar al posto di Pellegrini, in attacco confermato il tridente con Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

📋 Ecco la formazione scelta da mister De Rossi per #FiorentinaRoma 🐺 🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#ASRoma pic.twitter.com/apJ0DcRL7t — AS Roma (@OfficialASRoma) March 10, 2024

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Aouar; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. A differenza delle previsioni di ieri, il cielo è poco nuvoloso sopra Firenze e non è attesa pioggia per le prossime ore. Tra poco verranno annunciate le formazioni ufficiali, nella Roma diversi rebus da sciogliere in ogni reparto.

FIORENTINA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (da confermare): Terracciano; Kayode, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti. All. Italiano.

A disp: Martinelli, Parisi, Comuzzo, Faraoni, Dodò, Ranieri, Mandragora, M. Lopez, Ikoné, Castrovilli, Barak, Nzola.

ROMA (4-3-3): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Aouar; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

A disp: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Spinazzola, Pellegrini, Celik, Bove, Baldanzi, Azmoun, Zalewski.

ARBITRO: Massa.

ASSISTENTI: Meli-Alassio.

IV UFFICIALE: Rutella.

VAR: Maresca.

AVAR: Sozza.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

