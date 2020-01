Serie A, l’Atalanta travolge il Parma (5-0) e va a -1 dalla Roma. Ronaldo annichilisce il Cagliari, deludono Ibra e il Milan

RISULTATI SERIE A – L’Atalanta non molla e conferma di essere in piena corsa per la Champions. I bergamaschi si sbarazzano con estrema facilità del Parma, travolgendolo all’Atleti Azzurri col punteggio di 5 a 0. Segnano Gomez, Freuler e Goesens nel primo tempo, mentre nella ripresa si scatena Ilicic con una doppietta.

La Juventus travolge il Cagliari nella ripresa, quando Cristiano Ronaldo cambia marcia e realizza tre gol e un assist per Higuain: allo Stadium finisce 4 a 0.

Non brilla invece il Milan nonostante l’esordio di Zlatan Ibrahimovic, subentrato a Piatek nella ripresa: contro la Sampdoria a San Siro finisce zero a zero. Lo svedese non incanta, apparso ancora lontano dalla forma migliore.

Nel match delle 12:30 Bologna e Fiorentina pareggiano uno a uno: viola in vantaggio nel primo tempo con Benassi, nel recupero pareggio insperato di Orsolini grazie a una punizione magistrale da posizione decentratissima.

Giallorossi.net – F. Turacciolo