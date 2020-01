“Vendete Florenzi”, Totti smentisce: “Mai messo il like a quel commento, ho profonda stima di lui”. E il “mi piace” sparisce

LA SMENTITA DI TOTTI – “Vorrei precisare che non ho mai messo ‘like’ a quel commento di cattivo gusto su Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista”.

È il tweet di Francesco Totti in merito a un ‘like‘ che avrebbe messo a un commento di un tifoso pubblicato sotto un post condiviso dalla Roma sul proprio profilo Instagram in cui invitava il club a vendere Florenzi.

Il giallo però non è del tutto chiarito: quel “mi piace” arrivava dal profilo Instagram ufficiale dell’ex dieci giallorosso, che da qualche minuto è stato rimosso.

……………….

ULTIME AS ROMA – Francesco Totti mette il like al commento “VENDETE FLORENZI” e scatta subito l’ennesimo polverone in casa giallorossa.

Tutto nasce da una foto pubblicata dal profilo dell’AS Roma su Instagram nel quale uno dei tanti followers del club giallorossi ha scritto un commento relativo all’attuale capitano giallorosso, autore ieri di una prestazione incolore.

“Vendete Florenzi”, scrive il tifoso giallorosso. E tra i tanti “mi piace” al commento spicca quello di Francesco Totti. Tra i due i rapporti non sono mai stati idilliaci e questo like sembra confermare quanto tra i due non corra buon sangue.