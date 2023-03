Serie A, l’Inter cade sul campo dello Spezia: un rigore di Nzola fa piangere Inzaghi

ALTRE NOTIZIE – Vittoria pesantissima in chiave salvezza per lo Spezia che nell’anticipo del venerdì sera batte l’Iner per due a uno.

Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, la ripresa parte a razzo con il vantaggio dei padroni di casa con Maldini, appena subentrato a un deludente Shomurodov.

Pareggio di Lukaku su rigore, ma poi sempre dal dischetto arriva la rete della vittoria per i liguri realizzato da Nzola.

Grazie a questo risultato lo Spezia sale a 24 punti, mentre l’Inter resta ferma a quota 50. La Roma domenica contro il Sassuolo ha nuovamente la possibilità di raggiungere il secondo posto in classifica.

Giallorossi.net – F. Turacciolo