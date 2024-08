SERIE A: Lukaku-gol, il Napoli rimonta il Parma (in dieci). Pari tra Lazio e Milan (2-2), assist per Abraham

ALTRE NOTIZIE – Il Napoli batte il Parma nel posticipo serale di questo sabato, rimontando i ducali dopo essere stati sotto per quasi novanta minuti.

Pesa sul risultato finale l’espulsione di Suzuki, con Del Prato costretto a giocare in porta a difendere l’1 a 0 di Bonny. E allora Lukaku, subentrato nella ripresa, fa 1 a 1, poi è Anguissa nel maxi recupero regala la vittoria agli azzurri. Ma all’ultiomo secondo di gioco i ragazzi di Conte rischiano la clamorosa beffa.

Pareggio per 2 a 2 all’Olimpico tra Lazio e Milan: la squadra di Fonseca passa in vantaggio con Pavlovic, nella ripresa Castellanos e Dia ribaltano il risultato ma poi entra Abraham e serve l’assist a Leao (anche lui partito dalla panchina) per il 2 a 2 finale.

Nel pomeriggio pareggio per 1 a 1 tra Bologna e Empoli, mentre il Lecce ha steso il Cagliari per 1 a 0.